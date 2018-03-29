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Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море

Политика
29 марта, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание судна очередной провокационной выходкой украинских властей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москва требует от киевских властей возвращения задержанного 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд" и освобождения 10 членов экипажа. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

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Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна

"Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан РФ, - отметила она. - Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто, как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства".

Российская сторона, обратила внимание официальный представитель МИД РФ, рассматривает акцию Киева "как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года". "Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна "Норд" законному владельцу", - подчеркнула Захарова.

О задержании судна

Сейнер "Норд" зарегистрирован в Крыму. Как ранее сообщил ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины пресс-секретарь Олег Слободян, судно находится в Бердянске, городе на азовском побережье в Запорожской области. По информации ведомства, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По данным собственника судна, экипажу инкриминируется часть 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), что влечет наложение штрафа или административный арест до 15 суток. Собственник считает незаконными действия украинских пограничников, арестовавших судно и "опасными для жизни и безопасности граждан РФ".

Капитану инкриминируется статья 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), что грозит ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией в Крыму и Севастополе проголосовали соответственно 95,6% и 96,7% участников референдума. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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