Власти Крыма держат под контролем ситуацию с экипажем сейнера "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Крыма держат под контролем ситуацию с экипажем задержанного украинскими пограничниками в Азовском море рыболовецкого сейнера "Норд" из Керчи, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Накануне сейнер под российским флагом задержали украинские пограничники в Азовском море. На борту судна 10 членов экипажа, все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи.

"Органы государственной власти работают. Проблема известна. Негодяйски [украинские пограничники] поступили, рыболовецкое судно было задержано... Держит ситуацию на контроле вице-премьер [Крыма] Игорь Михайличенко. Крымчан не бросим без поддержки", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что членам экипажа окажут юридическую помощь, с родственниками моряков поддерживают постоянную связь.

Об аресте судна

Сейнер "Норд" зарегистрирован в Крыму. Как сообщил ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины пресс-секретарь Олег Слободян, судно сейчас находится в Бердянске, городе на азовском побережье в Запорожской области.

По данным собственника судна, экипажу инкриминируется статья 204 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), что влечет наложение штрафа или административный арест до пятнадцати суток. Собственник считает незаконными действия украинских пограничников, арестовавших судно и "опасными для жизни и безопасности граждан РФ".

Капитану инкриминируют статью 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), что грозит ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией в Крыму и Севастополе проголосовали соответственно 95,6% и 96,7% участников референдума. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.