Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины

Происшествия
2 апреля, 14:41 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 2, апреля. /ТАСС

Также представитель владельца судна отметила, что договоры на необходимую медицинскую помощь службы Украины заключать отказываются

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Моряков с сейнера "Норд" из Керчи, находящегося под арестом в украинском порту Бердянск, заставляют признать себя гражданами Украины, считает представитель владельца судна - Керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Ранее сообщалось, что судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море, а затем и арестовано украинским судом. На его борту десять членов экипажа, все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи.

Смотрите также

Консула РФ не пускают в порт Бердянска к экипажу арестованного сейнера "Норд" из Керчи

Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"

Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море

Адвокаты обжалуют решение украинского суда об аресте крымского сейнера "Норд"

"Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, как состояние корабля", - сообщила в понедельник ТАСС представитель владельца.

По ее словам, к членам экипажа вызывали скорую помощь, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги. Снабжение экипажа продуктами питания на текущий момент, по ее словам, осуществляется через адвокатов, договоры на необходимую медицинскую помощь службы Украины заключать отказываются.

Судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением.

"Вышеперечисленные действия сотрудников пограничной службы Украины считаем противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ", - подчеркнула она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Актер сериала "Последний из Магикян" осужден на 22 года за изготовление детского порно
4
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове
7
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело убитого полицейского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости