Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Моряков с сейнера "Норд" из Керчи, находящегося под арестом в украинском порту Бердянск, заставляют признать себя гражданами Украины, считает представитель владельца судна - Керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Ранее сообщалось, что судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море, а затем и арестовано украинским судом. На его борту десять членов экипажа, все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи.

"Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, как состояние корабля", - сообщила в понедельник ТАСС представитель владельца.

По ее словам, к членам экипажа вызывали скорую помощь, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги. Снабжение экипажа продуктами питания на текущий момент, по ее словам, осуществляется через адвокатов, договоры на необходимую медицинскую помощь службы Украины заключать отказываются.

Судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением.

"Вышеперечисленные действия сотрудников пограничной службы Украины считаем противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ", - подчеркнула она.