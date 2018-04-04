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Правительство Крыма до 6 апреля перечислит деньги семьям экипажа судна "Норд"

Происшествия
4 апреля, 11:49 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 4, апреля. /ТАСС

Средства выделят резервного фонда совета министров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Крыма до 6 апреля перечислит материальную помощь семьям членов экипажа сейнера "Норд", сообщил в среду ТАСС заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко.

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"Из резервного фонда совета министров будет выплачена материальная помощь семьям членов экипажа сейнера "Норд". Главой республики Сергеем Аксеновым подписано соответствующее распоряжение. Средства будут зачислены на счета до 6 апреля 2018 года", - сообщил Михайличенко.

Кроме того, отметил вице-премьер, на счета мобильных телефонов членов экипажа проведены авансовые платежи, что позволяет морякам поддерживать постоянную телефонную связь с родными. "Со стороны правительства РФ и Крыма прилагаются все усилия для возвращения моряков на Родину", - отметил он.

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