Правительство Крыма до 6 апреля перечислит деньги семьям экипажа судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Крыма до 6 апреля перечислит материальную помощь семьям членов экипажа сейнера "Норд", сообщил в среду ТАСС заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко.

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта задержали украинские пограничники в Азовском море.

"Из резервного фонда совета министров будет выплачена материальная помощь семьям членов экипажа сейнера "Норд". Главой республики Сергеем Аксеновым подписано соответствующее распоряжение. Средства будут зачислены на счета до 6 апреля 2018 года", - сообщил Михайличенко.

Кроме того, отметил вице-премьер, на счета мобильных телефонов членов экипажа проведены авансовые платежи, что позволяет морякам поддерживать постоянную телефонную связь с родными. "Со стороны правительства РФ и Крыма прилагаются все усилия для возвращения моряков на Родину", - отметил он.