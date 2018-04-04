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Белый дом намерен сотрудничать со спецпрокурором Мюллером до окончания его расследования

Международная панорама
4 апреля, 23:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, апреля. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс надеется, что расследование вскоре будет завершено

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ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует оказывать содействие аппарату специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, до тех пор, пока это разбирательство не будет окончательно завершено. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

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"Мы продолжаем в полной мере сотрудничать с аппаратом специального прокурора и будем в дальнейшем озвучивать ту же самую позицию, которую озвучиваем уже на протяжении года или больше: сговора не было", - сказала она. "Мы будем в полной мере содействовать [Мюллеру] до тех пор, пока все это [расследование] не будет завершено, и мы надеемся, что это скоро произойдет", - добавила Сандерс.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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