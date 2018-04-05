Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США и Китай подтвердили важность сохранения конструктивных отношений

Международная панорама
5 апреля, 1:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, апреля. /ТАСС

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и посол Китая Цуй Тянькай также подтвердили приверженность двух стран достижению цели полной денуклеаризации Корейского полуострова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. США и Китай подтвердили важность сохранения конструктивных двусторонних отношений. Это отметила в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в распространенном заявлении по итогам встречи исполняющего обязанности госсекретаря Джона Салливана и посла КНР в США Цуй Тянькая.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Они согласились с важностью сохранения между США и Китаем конструктивных отношений, которые приносят значимые результаты, а также подтвердили приверженность США и Китая достижению цели полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Науэрт.

По ее словам, Салливан "вновь повторил, что необходимо восстановить справедливость и баланс в наших экономических связях". "Они также согласились поддерживать тесные контакты по этим и другим двусторонним, региональным и глобальным вопросам", - заметила Науэрт.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Во вторник, выступая перед журналистами в Белом доме, он вновь отметил, что с большим уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину, но у США "есть проблема с Китаем". "Они [Пекин] создали торговый дефицит, это не то, с чем мы смогли бы жить, мы будем вести переговоры с Китаем", - добавил президент. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина.

Администрация США во вторник обнародовала список из 1,3 тыс. наименований импортируемой из Китая продукции, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР объявил о введении 25%-ных пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

Эксперты опасаются, что две страны находятся на пороге торговой войны, которая поставит под угрозу экономический рост во всем мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов
3
Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля
4
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
5
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
6
МИД Чехии: заявление посла РФ по делу Скрипаля грозит межгосударственными осложнениями
7
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости