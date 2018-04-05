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Сенат Мексики призвал правительство страны приостановить сотрудничество с США

Международная панорама
5 апреля, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В среду президент США Дональд Трамп распорядился привлечь части Национальной гвардии к охране границы двух стран

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ТАСС, 5 апреля. Правительство Мексики должно приостановить сотрудничество с США в миграционной сфере и в борьбе с организованной преступностью до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не прекратит нападки на Мехико. Такое мнение единогласно высказали в среду члены Сената парламента латиноамериканской страны, сообщило агентство EFE.

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Сенат Мексики призвал главу государства Энрике Пенью Ньето приостановить сотрудничество с США до тех пор, "пока президент Дональд Трамп не начнет [строить отношения с Мехико] цивилизованно и с уважением". Члены верхней палаты парламента осудили "необоснованные утверждения и нападки на Мексику и на мексиканцев" со стороны хозяина Белого дома и призвали его формировать отношения на основе принципов, которых придерживаются "страны-соседи, партнеры и союзники".

В то же время мексиканские сенаторы осудили решение Трампа привлечь части Национальной гвардии к охране границы США с Мексикой. Они отметили, что отвергают "милитаризацию [двустороннего] рубежа" и считают это "еще одним оскорблением". Члены Сената латиноамериканской страны призвали Конгресс США побудить главу Белого дома переориентировать отношения с латиноамериканской страной и строить их "на основе уважения и сотрудничества".

Президент Трамп в среду отдал распоряжение привлечь части Национальной гвардии к охране границы США с Мексикой. Он обосновал свое решение необходимостью остановить поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, а также незаконных иммигрантов, которые проникают в Соединенные Штаты с мексиканской территории.

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