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Мэр Риги назвал языковые проверки в школах нацменьшинств издевательством

Международная панорама
5 апреля, 13:01 UTC+3 РИГА РИГА 5, апреля. /ТАСС

Нил Ушаков намерен обратиться к премьер-министру Марису Кучинскису с требованием прекратить проверки

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Мэр Риги Нил Ушаков

Мэр Риги Нил Ушаков

© Артем Геодакян/ТАСС

РИГА, 5 апреля. /ТАСС/. Мэр Риги Нил Ушаков назвал издевательством предстоящие массовые проверки Центра государственного языка Латвии в школах национальных меньшинств. Градоначальник намерен обратиться к премьер-министру страны Марису Кучинскису с требованием прекратить проверки.

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"Я уже сегодня обращусь к премьер-министру Марису Кучинскису с требованием немедленно прекратить издевательство над школами и не срывать в Риге конец учебного года. Рижская дума со своей стороны также приложит все возможные усилия, чтобы защитить наших учителей и помочь им", - написал в четверг Ушаков в Facebook.

Намерение Центра госязыка провести массовые проверки в школах нацменьшинств Ушаков назвал продуманной акцией входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", которое контролирует министерство юстиции, курирующее деятельность языковой инспекции. "Задача - по возможности усложнить или сорвать конец учебного года со всеми выпускными экзаменами в школах нацменьшинств", - считает мэр Риги.

Он подчеркнул, что рейтинг этой политической силы в последние месяцы колеблется в пределах 5%. "И это закономерно, какой рейтинг может быть у партии, которая единственное что умеет - с провинциальной глупостью копировать политиков 30-х годов прошлого века. И всегда и во всем винить только русских. Управлять страной, развивать экономику, решать социальные проблемы они никогда не были способны", - отметил политик.

Мэр Риги также подверг критике работу министра юстиции Дзинтарса Расначса. "Да и какие задачи может решить, например, министр юстиции Расначс? Который больше известен тем, что в свое время жаловался в полицию на то, что его бьет жена. Единственное, что он может - наслать языковую проверку на учителей, которые и так не подымают головы перед предстоящими экзаменами", - написал Ушаков.

Как сообщило в среду Латвийское телевидение, столичные школы нацменьшинств получили от Центра госязыка уведомление, согласно которому в этих учебных заведениях состоится проверка учителей. Инспекция педагогов связана с принятой реформой по переводу русских школ на латышский язык обучения.

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