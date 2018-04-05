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Постпред Британии: РФ пытается запутать дело Скрипаля, созывая заседание СБ ООН

Международная панорама
5 апреля, 20:58 UTC+3 ООН ООН 5, апреля. /ТАСС

Карен Пирс также напомнила, что участники специального заседания Исполнительного совета ОЗХО не поддержали предложение России о проведении совместного расследования инцидента

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ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Созыв заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по требованию России для обсуждения дела Скрипаля представляет собой попытку "запутать вопрос". С таким утверждением выступила в четверг на встрече с журналистами постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

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"Мы опасаемся, что созыв Россией заседания Совета Безопасности представляет собой еще один шаг в попытках запутать вопрос", - заявила она, напомнив, что в среду участники специального заседания Исполнительного совета ОЗХО не поддержали предложение России о проведении совместного расследования инцидента.

В среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя потребовал созвать в четверг открытое заседание СБ ООН по делу Скрипаля. Оно должно начаться после 15:00 по местному времени (22:00 мск).

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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