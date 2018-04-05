Власти Мексики будут внимательно следить за развертыванием Нацгвардии США на границе

МЕХИКО, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Мексики будет внимательно следить за ситуацией на совместной границе с США, где по распоряжению властей соседней страны начинается развертывание подразделений Национальной гвардии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь президента латиноамериканской страны Эдуардо Санчес.

"Правительство Мексики будет постоянно поддерживать связь с министерством внутренней безопасности [США], чтобы следить за этим процессом, и по мере того, как он будет разворачиваться, мы определим, какие меры будут приняты для того, чтобы продолжать заботиться о жизни и здоровье наших соотечественников, уважении национального суверенитета и достоинстве мексиканцев", - цитирует сайт радиостанции Noticias MBC заявление Санчеса. Ранее МИД Мексики указал, что возможная милитаризация совместной границы "серьезно повредит двусторонним отношениям".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал распоряжение о привлечении частей Нацгвардии к охране границы США с Мексикой, чтобы "остановить поток наркотиков, других контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также нелегальных иммигрантов". В прошлом аналогичные действия предпринимали его предшественники. Джордж Буш - младший направил на охрану границы в 2006 году 6 тыс. гвардейцев, а Барак Обама, которого Трамп сменил в Белом доме, в 2010 году - 1,2 тыс.