Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Мексики будут внимательно следить за развертыванием Нацгвардии США на границе

Международная панорама
5 апреля, 23:58 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 5, апреля. /ТАСС

Ранее МИД Мексики заявил, что возможная милитаризация совместной границы "серьезно повредит двусторонним отношениям"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Мексики будет внимательно следить за ситуацией на совместной границе с США, где по распоряжению властей соседней страны начинается развертывание подразделений Национальной гвардии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь президента латиноамериканской страны Эдуардо Санчес.

Смотрите также
Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

"Правительство Мексики будет постоянно поддерживать связь с министерством внутренней безопасности [США], чтобы следить за этим процессом, и по мере того, как он будет разворачиваться, мы определим, какие меры будут приняты для того, чтобы продолжать заботиться о жизни и здоровье наших соотечественников, уважении национального суверенитета и достоинстве мексиканцев", - цитирует сайт радиостанции Noticias MBC заявление Санчеса. Ранее МИД Мексики указал, что возможная милитаризация совместной границы "серьезно повредит двусторонним отношениям".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал распоряжение о привлечении частей Нацгвардии к охране границы США с Мексикой, чтобы "остановить поток наркотиков, других контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также нелегальных иммигрантов". В прошлом аналогичные действия предпринимали его предшественники. Джордж Буш - младший направил на охрану границы в 2006 году 6 тыс. гвардейцев, а Барак Обама, которого Трамп сменил в Белом доме, в 2010 году - 1,2 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти США выдали ордер на арест Конора Макгрегора за нападение на автобус со спортсменами
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
6
Небензя: Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
7
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости