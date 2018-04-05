Пучдемон добился частичной победы в ФРГ и поставил Берлин в неловкое положение

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна (одна из федеральных земель ФРГ) принял в четверг решение освободить экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в Германии по запросу испанских властей, под залог в €75 тыс. Инстанция, правда, вынесла постановление о взятии политика под арест, но одновременно приостановила его исполнение, разрешив Пучдемону выйти на свободу при выполнении ряда условий.

Среди них внесение вышеупомянутого залога наличными, ценными бумагами или под поручительство, запрет покидать территорию ФРГ без разрешения прокуратуры, которая ведет дело. Один раз в неделю Пучдемон обязан появляться в полиции Ноймюнстера, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.

Статья "Подстрекательство к бунту" отклонена

"В настоящий момент рассмотрение дела судом завершено", - констатировала в четверг вечером представитель суда Фрауке Хольмер. Теперь, по ее словам, прокуратура должна решить, будет ли она продолжать добиваться экстрадиции Пучдемона или прекратит дело. Испанские власти выдали международный ордер на арест политика по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.

Хольмер подчеркнула, что в том случае, если Пучдемон будет выдан Испании, то испанское следствие не сможет предъявить ему обвинение в "подстрекательстве к бунту", поскольку эта статья была сразу отклонена немецким судом как основание для экстрадиции. Прежде всего, в законодательстве ФРГ нет такой статьи. В инстанции отметили, что можно было бы усмотреть признаки состава преступления по статье "Госизмена", но условием для выдачи было бы применение или призыв к насильственным действиям. Хотя Пучдемон и был одним из инициаторов и ярых сторонников референдума о независимости Каталонии, однако форма, масштабы и последствия столкновений, произошедших до и в день голосования, не оказали на испанское правительство такого давления, которое могло бы привести к его "капитуляции по отношению к требованиям преступников".

Между тем, предъявляемое Пучдемону обвинение в коррупции в форме "растраты госсредств" не исключает варианта развития событий, при котором он будет экстрадирован. Так что обвинителям, если они будут продолжать дело, в будущем придется сделать акцент именно на доказательстве вины политика по статье "Растрата".

"На неслыханном обвинении в "подстрекательстве к бунту" тем самым поставлена точка", - подчеркнули адвокаты Пучдемона.

Власти ФРГ в неловком положении

Пучдемон пока еще не оправдан, однако решение суда ФРГ можно расценить как частичную и очень важную победу каталонского политика. Обвинение в растрате так или иначе предъявляется Пучдемону в связи с инкриминируемым ему подстрекательством к бунту, а поскольку немецкий суд изначально отклонил эту статью, то и доказать вину политика в неправомерном использовании госсредств будет для немецких прокуроров крайне сложно. Решение, принятое в Шлезвиге (там расположен Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна), фактически разрушает всю конструкцию обвинений против каталонского политика.

В очень неудобном положении оказалось, прежде всего, германское правительство. Оно до сих пор пряталось за органами правосудия, постоянно утверждая, что решение за ними. Теперь судьи вынесли свой вердикт и за последствия политических промахов, допущенных испанскими властями и руководством ЕС, придется платить Берлину. Пучдемону удалось вынести конфликт вокруг Каталонии за пределы Испании. Правительству ФРГ предстоит решить, готово ли оно взять на себя роль посредника или, при неблагоприятном стечении обстоятельств, стать одним из факторов обострения кризиса.

Когда Пучдемон может выйти из тюрьмы

Один из адвокатов экс-главы правительства Каталонии Тиль Дункель заявил, что пока нельзя точно сказать, когда его подзащитный выйдет из тюрьмы Ноймюнстера. По словам юриста, сначала следует выполнить условия, которые поставили судьи, прежде всего, внести €75 тыс. в качестве залога.

Представитель пенитенциарного заведения Ноймюнстера сказала журналистам, что это может произойти уже в пятницу утром.