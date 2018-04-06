Сторонники Пучдемона внесли залог, чтобы политик мог выйти на свободу

МАДРИД, 6 апреля. /ТАСС/. Организации Omnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея, поддерживающие выход региона из состава Испании, внесли залог в €75 тыс. за бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом говорится в Twitter Omnium Cultural.

Отмечается, что организации "произвели платеж в €75 тыс. в качестве залога" за экс-лидера автономии. Соответствующая сумма была установлена судом в немецком городе Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Инстанция вынесла постановление о взятии политика под арест с целью дальнейшей экстрадиции в Испанию, но приостановила его исполнение, разрешив экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог.

Причем основанием для решения суда об аресте стало не предъявляемое Пучдемону подстрекательство к бунту, а обвинение его в растрате государственных средств, что не исключает возможности выдачи экс-лидера автономии Испании.

Amb la caixa de solidaritat d’ @omnium i l’@assemblea fem efectiu el pagament de 75.000 euros de fiança de @KRLS #Puigdemont pic.twitter.com/6TiRN7guW8 — Òmnium Cultural (@omnium) 5 April 2018

Соратники Пучдемона уже поздравили его с данным развитием событий. В Twitter бывшего главы правительства, который во время заключения вела его команда, появилась запись: "Увидимся завтра. Большое спасибо всем".

Правительство Испании в свою очередь заверило, что уважает решение немецкого суда. Как сообщила газета El Pais, Мадрид уверен, что испанская судебная власть примет самые адекватные меры в связи с этими новыми обстоятельствами для обеспечения соблюдения законов страны.

Ens veiem demà. Moltes gràcies a tothom! #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/quG18LKvQp — Carles Puigdemont (@KRLS) 5 April 2018

Экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии. Во вторник прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест политика с целью дальнейшей экстрадиции.