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Сторонники Пучдемона внесли залог, чтобы политик мог выйти на свободу

Международная панорама
6 апреля, 0:47 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 6, апреля. /ТАСС

Размер залога составил €75 тыс.

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МАДРИД, 6 апреля. /ТАСС/. Организации Omnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея, поддерживающие выход региона из состава Испании, внесли залог в €75 тыс. за бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом говорится в Twitter Omnium Cultural.

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Отмечается, что организации "произвели платеж в €75 тыс. в качестве залога" за экс-лидера автономии. Соответствующая сумма была установлена судом в немецком городе Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Инстанция вынесла постановление о взятии политика под арест с целью дальнейшей экстрадиции в Испанию, но приостановила его исполнение, разрешив экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог.

Причем основанием для решения суда об аресте стало не предъявляемое Пучдемону подстрекательство к бунту, а обвинение его в растрате государственных средств, что не исключает возможности выдачи экс-лидера автономии Испании.

Соратники Пучдемона уже поздравили его с данным развитием событий. В Twitter бывшего главы правительства, который во время заключения вела его команда, появилась запись: "Увидимся завтра. Большое спасибо всем".

Правительство Испании в свою очередь заверило, что уважает решение немецкого суда. Как сообщила газета El Pais, Мадрид уверен, что испанская судебная власть примет самые адекватные меры в связи с этими новыми обстоятельствами для обеспечения соблюдения законов страны.

Экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии. Во вторник прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест политика с целью дальнейшей экстрадиции. 

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