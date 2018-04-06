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NBC: разведка США участвовала в составлении черного списка бизнесменов РФ

Международная панорама
6 апреля, 5:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, апреля. /ТАСС

По данным телеканала, указанный черный список готовили в течение последних нескольких дней, разведывательное сообщество сыграло роль в идентификации целей

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Joshua Roberts

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американские разведывательные службы участвовали в составлении перечня предпринимателей из РФ, в отношении которых Вашингтон намерен в пятницу ввести санкции. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC.

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По сведениям его источников, указанный черный список готовили в течение последних нескольких дней. Как говорится в материале, "разведывательное сообщество сыграло роль в идентификации целей". Один из источников из числа бывших сотрудников разведки США отметил, что "некоторые из имен будут очень знакомыми".

Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщило со ссылкой на источники, что антироссийские санкции, которые планирует ввести Вашингтон в пятницу, могут затронуть от шести до 10 крупных предпринимателей из РФ. В материале констатируется при этом, что окончательное решение относительно числа данных бизнесменов, пока не принято.

Газета The Wall Street Journal, как и ряд других американских СМИ, также сообщила в четверг со ссылкой на источники о планах администрации Трампа ввести карательные меры против "некоторых представителей правящей элиты России". Издание отмечает, что указанные меры были разработаны еще до отравления 4 марта в Солсбери 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его 33-летней дочери Юлии. Вашингтон и Лондон безосновательно обвиняют Москву в причастности к произошедшему.

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Газета The Washington Post 4 апреля, ссылаясь на неназванных официальных лиц США, сообщила, что администрация Трампа намерена ввести к пятнице санкции против ряда россиян, включенных в "кремлевский список", составленный министерством финансов и обнародованный 29 января. По словам источников издания, "санкции будут носить экономический характер и нацелены против олигархов, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным". Как отмечала газета, карательные меры будут распространены по меньшей мере на шесть человек.

В Кремле 5 апреля заявили, что не будут комментировать слухи о планах США ввести санкции в отношении ряда представителей крупного бизнеса РФ, основываясь на сообщениях СМИ. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "ситуация достаточно непростая", и нужно дождаться "или событий, или официальных заявлений". Представитель Кремля отметил, что СМИ, особенно англосаксонские, выпустили достаточно много сообщений на этот счет.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля "Кремлевский список" США Санкции в отношении России
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