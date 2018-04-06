Британский посол в ФРГ не смог ответить на вопросы о наличии доказательств в деле Скрипаля

БЕРЛИН, 6 апреля. /ТАСС/. Посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд не смог ответить на конкретный вопрос журналистки немецкой радиостанции Deutschlandfunk о наличии доказательств, подтверждающих ответственность России за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Запись разговора с ним была опубликована в пятницу утром на сайте радиостанции.

В ответ на прямой вопрос о наличии доказательств он изложил неоднократно озвученную версию британской стороны о том, что в России якобы разрабатывалось вещество, подобное тому, что стало причиной отравления Скрипалей. В результате, отметил, он в Лондоне "пришли к ясному заключению", что "с высокой долей вероятности это было нападение по поручению российского государства".

На замечание журналистки о том, что речь снова идет о "высокой доле вероятности", и на вопрос, почему британцы не обнародуют доказательства, дипломат начал говорить о солидарности европейских союзников и "об ответственности защищать граждан". "Мы поделились нашими доказательствами с нашими союзниками. Они нашли их убедительными", - сказал Вуд, еще раз повторив свои слова о том, что британские спецслужбы знают о том, что, снова заметил он, "с высокой долей вероятности" за нападением стоит Москва.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.