Администрация Трампа за все время ввела санкции в отношении 189 лиц и структур из РФ

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа за все время своей работы ввела санкции в отношении 189 лиц и организаций из России или связанных с ней в рамках различных санкционных программ. Эту цифру в пятницу на специальном брифинге, проведенном в режиме телеконференции, озвучил ее официальный представитель.

"В целом, эта администрация ввела санкции против 189 относящихся к России персон и структур в рамках различных санкционных программ", - сказал он. В частности, 136 человек и организаций столкнулись с рестрикциями, которые Вашингтон применяет в контексте ситуации на Украине. "Эти санкции служат дополнением к нашим недавним действиями касательно киберсферы, когда мы ввели санкции против пяти юридических лиц и 19 человек за их участие в дестабилизирующей активности, включая вмешательство в [президентские] выборы 2016 года", - добавил представитель.

Вашингтон также применяет в отношении россиян санкции за сотрудничество с КНДР, в рамках реализации "закона Магнитского", а также его глобальной версии, направленной против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека.