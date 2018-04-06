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Sky: Виктория Скрипаль считает, что Лондону есть, что скрывать

Международная панорама
6 апреля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Таким мнением двоюродная сестра Юлии Скрипаль поделилась с телеканалом в связи с отказом Великобритании выдать ей визу

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ТАСС, 6 апреля. Двоюродная сестра пострадавшей в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль Виктория считает, что "британцам есть, что скрывать". Об этом она заявила в пятницу телеканалу Sky News после того, как власти Великобритании отказались выдать ей визу для поездки в страну.

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Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру. По информации агентства Reuters, пресс-секретарь МВД Соединенного Королевств объяснил отказ тем, что прошение на получение гостевой визы от Виктории Скрипаль "не соответствует иммиграционным правилам".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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