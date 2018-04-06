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Globo: суд в Бразилии отклонил вторую апелляцию на арест Лулы да Силвы

Международная панорама
6 апреля, 22:21 дата обновления: 6 апреля, 22:57 UTC+3

Речь идет об апелляции, поданной одним из сторонников экс-президента страны, который не связан с командой его адвокатов

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Высокий суд (предпоследняя судебная инстанция) Бразилии отклонил в пятницу иск защиты экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая добивалась отмены ордера на его арест. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, соответствующее решение принял судья Феликс Фишер. Ранее тот же суд ответил отказом на другой иск, автор которого добивался аннулирования ордера на арест бывшего главы государства. Речь идет об апелляции, поданной одним из сторонников Лулы да Силвы, который не связан с командой его адвокатов. Согласно законодательству южноамериканской страны, подобное обращение может направить в суд любой гражданин страны.

Из-за этого во многих бразильских СМИ возникла путаница: телеканал Globo сначала сообщил, что первым иском, который был отклонен, стало обращение защиты Лулы да Силвы. В итоге суд отклонил оба заявления, поданных в защиту экс-президента.

В пятницу адвокаты бывшего главы государства обжаловали в Высоком суде Бразилии решение об аресте своего подзащитного. В этом исковом заявлении юристы утверждали, что ордер был выдан слишком быстро в нарушение необходимых юридических процедур. В частности, по мнению защиты, суд должен был дождаться завершения анализа всех апелляций в рамках второй инстанции, однако этого не было сделано.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

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Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
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