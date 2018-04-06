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США не будут выдавать визы россиянам, в отношении которых ввели санкции

Международная панорама
6 апреля, 22:41 UTC+3 ВАШИНГТОН 6, апреля. /ТАСС

В пятницу Вашингтон ввел рестрикции в отношении семи предпринимателей, 12 частных компаний, двух госструктур и 17 госслужащих и руководителей госкорпораций

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ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство США не будет выдавать американские въездные визы тем крупным предпринимателям и госслужащим России, в отношении которых в пятницу были введены санкции. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

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"В отношении лиц, включенных в черные списки на основании исполнительных указов [президента США] номер 13661 и 13662, действуют визовые ограничения", - уточнил этот представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, "раздел 2 этих исполнительных указов приостанавливает въезд [в США] внесенных в черные списки". "Они [такие лица] как правило не могут въезжать в Соединенные Штаты", - отметил американский дипломат.

От дальнейших комментариев на этот счет он отказался. "Раздел 222 Эф [американского] Закона об иммиграции и гражданстве запрещает нам обсуждать конкретные визовые случаи", - пояснил сотрудник Госдепа.

На этот раз рестрикции были введены в отношении семи предпринимателей, входящих в число крупнейших в России, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.

Тем не менее подобные ограничительные меры могут приостанавливаться или вообще отменяться, если Вашингтон сочтет, что это отвечает национальным интересам США.

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