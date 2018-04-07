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CNN: Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору США по России

Международная панорама
7 апреля, 2:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, апреля. /ТАСС

При этом официально президент США не заявлял о согласии лично дать показания Роберту Мюллеру

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Andrew Harrer/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп начал подготовку к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, проводящему расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN.

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По их данным, подготовка в Белом доме к ответам главы государства на вопросы спецпрокурора США "находится на самом начальном этапе". Советники и юрисконсульты инструктируют Трампа, какие темы могут интересовать Мюллера.

Официально президент США не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокурору.

Трамп уже не раз заявлял, что проводимое Мюллером разбирательство не должно было быть инициировано изначально, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было. Президент выражал готовность под присягой дать показания лично спецпрокурору. Но против этого выступал один из его юрисконсультов - Джон Дауд, который ушел 22 марта в отставку именно из-за разногласий с Трампом по этому вопросу.

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