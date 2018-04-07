CNN: Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору США по России

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп начал подготовку к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, проводящему расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN.

По их данным, подготовка в Белом доме к ответам главы государства на вопросы спецпрокурора США "находится на самом начальном этапе". Советники и юрисконсульты инструктируют Трампа, какие темы могут интересовать Мюллера.

Официально президент США не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокурору.

Трамп уже не раз заявлял, что проводимое Мюллером разбирательство не должно было быть инициировано изначально, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было. Президент выражал готовность под присягой дать показания лично спецпрокурору. Но против этого выступал один из его юрисконсультов - Джон Дауд, который ушел 22 марта в отставку именно из-за разногласий с Трампом по этому вопросу.