Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава парламента Каталонии предложил кандидатуру Санчеса на пост главы правительства

Международная панорама
7 апреля, 14:49 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 7, апреля. /ТАСС

Бывший лидер региона Карлес Пучдемон также выражал свою поддержку этому депутату

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жорди Санчес

Жорди Санчес

© AP Photo/Francisco Seco

МАДРИД, 7 апреля. /ТАСС/. Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвигает кандидатуру бывшего лидера организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса на пост главы регионального правительства. Об этом спикер сообщил в субботу в Twitter.

Смотрите также

История кризиса в Каталонии. Досье

"По завершении раунда консультаций со всеми парламентскими группами предлагаю депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата", - отметил Торрен. По его словам, экс-лидер организации "имеет наибольшую поддержку и обладает всеми политическими правами", чтобы попытаться занять пост главы каталонского правительства. При этом спикер палаты не уточнил, на какой день намечено заседание.

Бывший лидер региона Карлес Пучдемон уже выражал свою поддержку Санчесу, заключенному под стражу решением Верховного суда (ВС) Испании на время разбирательств по делу, связанному с "сепаратистским процессом". Спикер парламента автономии уже выдвигал депутата на пост главы правительства, однако позднее он отменил дебаты в палате после того, как Санчесу было отказано в просьбе об освобождении, чтобы лично явиться на заседание по его кандидатуре. Кроме того, суд предъявил обвинения 13 политикам, в том числе Санчесу, в подстрекательстве к бунту.

По итогам выборов в Каталонии 21 декабря прошлого года трем политическим силам, поддерживающим выход из состава Испании, досталось абсолютное большинство кресел в парламенте: 70 из 135. Но из-за разногласий в рядах сторонников независимости и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона. Испанские власти настаивают на личном присутствии кандидата на пост каталонского лидера на дебатах.

В ходе заседания по кандидатуре главы правительства автономии претендент должен представить свою программу. Затем проходит голосование, на котором ему нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев, то есть минимум 68. Если этого не происходит, через два дня может состояться второе голосование, на котором уже достаточно простого большинства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД
3
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Хоккеисты олимпийской сборной России победили немцев в матче Евровызова в Сочи
6
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
7
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости