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Выдавший россиянина Никулина в США министр заявил, что покинет правительство Чехии

Международная панорама
7 апреля, 17:51 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 7, апреля. /ТАСС

Роберт Пеликан считает, что его отношения с президентом Чехии Милошем Земаном испорчены, так как он пренебрег рекомендацией главы государства выдать Никулина в Россию

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ПРАГА, 7 апреля. /ТАСС/. Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан, по решению которого неделю назад республикой был выдан в США россиянин Евгений Никулин, покидает большую политику. Об этом он сообщил в субботу в интервью сетевому изданию Aktualne.

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"Завершаю политическую карьеру, - подчеркнул он. - Я заявил премьеру, что не хочу быть далее в правительстве. Я покину также Палату депутатов (нижнюю палату чешского парламента - прим. ТАСС). Я хотел быть в [большой] политике только [работая] в министерстве юстиции".

Причиной решения уйти из политики, по словам Пеликана, стало дело Евгений Никулина. Министр, в исключительной компетенции которого находился вопрос экстрадиции, пренебрег рекомендацией президента республики Милоша Земана, предложившего выдать россиянина на родину. Глава минюста уверен, что поэтому его отношения с главой государства испорчены.

"Предполагаю, что господин президент более не будет благосклонным к моим потребностям и запросам [на министерском посту]. В составе нового правительства [формируемого премьером и лидером политического движения АНО Андреем Бабишем] я уже не буду", - сказал Пеликан.

Министр планирует продолжить карьеру адвоката, которую строил до прихода в министерство юстиции. Он также сообщил, что хотел бы заниматься преподавательской деятельностью на юридическом факультете Карлова университета в Праге.

Дело Никулина

Власти США обвиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге, в ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году.

31 марта Прага официально подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния), где заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.

В МИД РФ заявили, что Москва возмущена выдачей Чехией в США российского гражданина. Там назвали принятое Прагой решение "политически мотивированным", "направленным на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества", и обещали предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Никулина.

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