Глава МИД Франции выразил озабоченность сведениями о применении химоружия в Сирии

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил свою озабоченность и возмущение возможным, по его мнению, применением химического оружия в Сирии.

"Я выражаю крайнюю озабоченность в связи с появлением информации относительно того, что [в Сирии] имело место применение особо сильнодействующего химического оружия. Я выражаю также свое возмущение этими событиями, о которых свидетельствуют видеоизображения и информация, которую передали многие организации, располагающие свидетелями на местности", - говорится в заявлении главы французского дипломатического ведомства.

"Я осуждаю самым решительным образом то, что сирийский режим продолжает осаду города Дума в Восточной Гуте, а также те бомбардировки, которые были проведены в последние 24 часа и привели к большому числу жертв среди гражданского населения, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", - заявил также Ле Дриан.

Проверить сведения

Министр сообщил в этой связи, что Франция вместе "со своими союзниками и соответствующими международными организациями прилагает активные усилия к тому, чтобы проверить реальность данных ударов и их характер".

"Следует напомнить, что использование химического оружия является военным преступлением и нарушением международного режима нераспространения [подобных средств]. Франция, как неоднократно на это указывал президент Эмманюэль Макрон, со всей надлежащей ей ответственностью подойдет к борьбе против распространения химического оружия. Она требует в этой связи, чтобы Совет Безопасности ООН был созван в кратчайшие сроки с тем, чтобы изучить ситуацию в Восточной Гуте", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Информационный вброс

МИД РФ 8 апреля назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химатаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

В свою очередь Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в Думе. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в городе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным оборонного ведомства, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам", и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.