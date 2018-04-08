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Пенс заявил, что вместе с Трампом пристально следит за ситуацией в Сирии

Международная панорама
8 апреля, 19:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, апреля. /ТАСС

Вице-президент США осудил "нападение на жизни невинных, в том числе и детей"

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ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и американский лидер Дональд Трамп пристально следят за ситуацией в Сирии в связи с утверждениями о химической атаке в городе Дума под Дамаском. Соответствующее сообщение Пенс опубликовал в воскресенье в Twitter.

"Я и президент пристально следим за [ситуацией в связи с] вероятной химической атакой в Сирии. Мы самым решительным образом осуждаем нападение на жизни невинных, в том числе и детей", - написал он.

Вице-президент потребовал от сирийского лидера Башара Асада "и его покровителей прекратить свое варварское поведение". Пенс вслед за Трампом повторил, что "ответственные [за происходящее] заплатят высокую цену".

В воскресенье президент США возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку Асада. Он потребовал от Дамаска "немедленно открыть район для оказания медицинской помощи [пострадавшим] и проверки" утверждений о применении химического оружия.

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны сирийских правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

При этом начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко отметил, что о якобы имевшем место применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски". По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам", и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

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Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Пенс, Майкл (Майк)
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