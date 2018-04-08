Джонсон: утверждения о химической атаке в городе Дума необходимо срочно расследовать

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал к проведению немедленного расследования достоверности сообщений о применении химического оружия в городе Дума. Об этом сказано в коммюнике британского МИД, поступившем в ТАСС.

"Эти последние сообщения должны быть срочно расследованы, международное сообщество должно [на них] отреагировать", - приводит Foreign Office слова своего руководителя. "Если будет подтверждено, что режим [в Дамаске] снова применил химическое оружие, это станет еще одним ужасающим примером жестокости [президента Сирии Башара] Асада и вопиющего пренебрежения как к сирийскому народу, так и к его правовым обязательствам о неиспользовании химического оружия", - отметил Джонсон.

В последний раз Москва заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о продлении срока работы Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии 16 ноября 2017 года. Россия внесла в Совбез готовый для рассмотрения проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Цель работы комиссии, как подчеркивается в документе, - "установить неоспоримые факты", которые позволят Совбезу установить виновных в применении в качестве оружия химикатов, в том числе хлора.

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), а заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.