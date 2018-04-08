Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джонсон: утверждения о химической атаке в городе Дума необходимо срочно расследовать

Международная панорама
8 апреля, 22:15 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, апреля. /ТАСС

Ранее МИД РФ назвал сообщения о химатаке со стороны правительственных войск в Сирии вбросом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

© AP Photo/Virginia Mayo

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал к проведению немедленного расследования достоверности сообщений о применении химического оружия в городе Дума. Об этом сказано в коммюнике британского МИД, поступившем в ТАСС.

Смотрите также

В СБ ООН по инициативе РФ 9 апреля пройдет заседание по угрозе международному миру

Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран

МИД Сирии отверг обвинения в предполагаемой химатаке в городе Дума

"Эти последние сообщения должны быть срочно расследованы, международное сообщество должно [на них] отреагировать", - приводит Foreign Office слова своего руководителя. "Если будет подтверждено, что режим [в Дамаске] снова применил химическое оружие, это станет еще одним ужасающим примером жестокости [президента Сирии Башара] Асада и вопиющего пренебрежения как к сирийскому народу, так и к его правовым обязательствам о неиспользовании химического оружия", - отметил Джонсон.

В последний раз Москва заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о продлении срока работы Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии 16 ноября 2017 года. Россия внесла в Совбез готовый для рассмотрения проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Цель работы комиссии, как подчеркивается в документе, - "установить неоспоримые факты", которые позволят Совбезу установить виновных в применении в качестве оружия химикатов, в том числе хлора.

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), а заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джонсон, Борис Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран
3
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
МО РФ договорилось с новыми лидерами "Джейш аль-Ислам" о выходе боевиков из Восточной Гуты
6
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости