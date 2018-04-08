Президент США обсудил с премьером Ирака ситуацию в Сирии и борьбу с ИГ

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с иракским премьер-министром Хейдаром аль-Абади в воскресенье ситуацию в Сирии, а также борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Лидеры обсудили ускорение кампании по уничтожению остатков ИГ и необходимость совместной работы для противодействия другим угрозам в регионе. Они обсудили ситуацию в Сирии и тревожные сообщения о возможных химических атаках вблизи Дамаска", - отмечается в документе.

Трамп также "подчеркнул важность иракского единства перед предстоящими выборами".

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.