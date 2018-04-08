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Эксперты "Красного полумесяца" не обнаружили следов отравляющих веществ в городе Дума

Международная панорама
8 апреля, 22:46 UTC+3

Врач организации Мохаммед Аднан Тбанг сказал, что с 2012 по 2018 год не было никаких доказательств применения отравляющих веществ

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© EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI

ДАМАСК, 8 апреля. /ТАСС/. Специалисты арабского "Красного полумесяца" не нашли следов использования отравляющих веществ со стороны правительственных войск в городе Дума в Сирии. Об этом сообщили журналистам представители этой международной организации.

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"Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шестерых больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ", - заявил врач, представитель арабского "Красного полумесяца" Сейф Альдин Хобиа.

По словам врача организации Мохаммеда Аднан Тбанга, за время его работы, с 2012 по 2018 годы, никаких доказательств применения отравляющих веществ не было.

Ранее, в некоторых западных СМИ появилась информация о якобы использовании сирийскими правительственными войсками химического оружия. МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ сирийскими правительственными войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

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