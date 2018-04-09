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В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии

Международная панорама
9 апреля, 10:54 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Ранее сообщалось, что израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Официальный представители армии Израиля Джонатан Конрикус сообщил в понедельник, что не будет комментировать заявление Минобороны РФ о том, что два самолета F-15 ВВС еврейского государства нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4.

"Мы в курсе о существовании этих утверждений, у нас нет комментариев", - сказал он в ответ на соответствующий запрос ТАСС. Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что "9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4".

Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. По сведениям агентства, среди военнослужащих есть убитые и раненые.

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Кризис в Сирии Авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
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