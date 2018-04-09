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The Independent сообщила о низком "моральном духе" сотрудников Портон-Дауна

Международная панорама
9 апреля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По данным издания, только 26% участников опроса выражают доверие по отношению к решениям, принимаемым руководством лаборатории

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© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 9 апреля. Менее 30% сотрудников британской военной лаборатории в Портон-Дауне доверяют решениям руководства, а заработной платой удовлетворены чуть более 20% сотрудников. Об этом, как сообщила в воскресенье газета The Independent, свидетельствуют данные служебного опроса, проведенного среди сотрудников лаборатории в конце 2017 года.

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Согласно результатам опроса, оказавшимся в распоряжении газеты, лишь 26% его участников выражают доверие по отношению к решениям, принимаемым руководством лаборатории, расследующей обстоятельства отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, 19% респондентов считают, что дела в ней идут успешно, а согласие с тем, что организация мотивирует их к достижению своих целей, выразили только 33%. При этом лишь 22% опрошенных удовлетворены оплатой труда. "Моральный дух представителей организаций оборонного ведомства падает так же быстро, как и их бюджеты", - отмечает издание.

"Эти вызывающие обеспокоенность результаты показывают, что [деятельность] даже ведущей в мире подобной лаборатории подрывается отказом правительства инвестировать в [эту сферу]", - приводит издание слова депутата Палаты общин британского парламента от оппозиционной Лейбористской партии Стефани Пикок.

Представители правящей Консервативной партии, связанные с минобороны, в свою очередь, обратили внимание на заявление, сделанное 15 марта главой британского оборонного ведомства Гэвином Уильямсоном. Он пообещал оказать финансовую поддержку научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, вложив "£48 млн [$67 млн] в новый Центр защиты от химического оружия".

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако руководитель лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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