Лидеры G7 договорились о создании механизма для противостояния враждебным государствам

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры G7 договорились о создании нового механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств, который предусматривает более широкий обмен разведывательными данными между его участниками. Об этом в субботу сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Нет сомнений в том, что иностранное вмешательство в наши демократические институты и процессы, а также другие формы враждебной деятельности представляют стратегическую угрозу нашим общим ценностям и интересам. Поэтому я приветствую сегодняшнее соглашение о том, что страны G7 будет обмениваться информацией, координировать действия и разрабатывать стратегии с целью укрепления наших демократических государств", - сказала британский премьер.

Мэй также призвала своих коллег по G7 принять дополнительные меры, чтобы "ограничить способность России подрывать систему, основанную на нормах международную права", в том числе предпринимать согласованные действия по борьбе с отмыванием денег, а также наладить обмен информацией о высылаемых российских разведчиках с тем, чтобы они не смогли въехать в другое государство G7, добавили в ее пресс-службе.