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Лидеры G7 договорились о создании механизма для противостояния враждебным государствам

Международная панорама
9 июня, 12:04 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 9, июня. /ТАСС

Страны будут обмениваться информацией, координировать действия и разрабатывать стратегии по укреплению демократических стран, заявила Тереза Мэй

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры G7 договорились о создании нового механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств, который предусматривает более широкий обмен разведывательными данными между его участниками. Об этом в субботу сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

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"Нет сомнений в том, что иностранное вмешательство в наши демократические институты и процессы, а также другие формы враждебной деятельности представляют стратегическую угрозу нашим общим ценностям и интересам. Поэтому я приветствую сегодняшнее соглашение о том, что страны G7 будет обмениваться информацией, координировать действия и разрабатывать стратегии с целью укрепления наших демократических государств", - сказала британский премьер.

Мэй также призвала своих коллег по G7 принять дополнительные меры, чтобы "ограничить способность России подрывать систему, основанную на нормах международную права", в том числе предпринимать согласованные действия по борьбе с отмыванием денег, а также наладить обмен информацией о высылаемых российских разведчиках с тем, чтобы они не смогли въехать в другое государство G7, добавили в ее пресс-службе.

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