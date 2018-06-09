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AFP: выходцу из Чечни во Франции предъявили обвинение в терроризме

Международная панорама
9 июня, 22:39 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, июня. /ТАСС

Задержание провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности в рамках предварительного расследования, инициированного парижской прокуратурой

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© AP Photo/Thibault Camus

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Судья парижского суда предъявил в субботу обвинение в террористической деятельности 39-летнему выходцу из Чечни. Об этом сообщило Agence France-Presse (АFP).

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Обвиняемый и его супруга были задержаны в различных районах Франции в среду - в департаменте Пюи-де-Дом (центр страны) и департаменте Мозель (восток). Задержание провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности в рамках предварительного расследования, инициированного парижской прокуратурой в феврале этого года. При этом в субботу женщина, находившаяся под стражей, была выпущена на свободу без предъявления ей каких-либо обвинений. По данным АFP, следствие по делу о создании террористической группировки будет продолжено.

Ранее агентство сообщало о задержании двух чеченцев, не уточняя их пол и возраст, однако поясняя, что следственные действия прошли в рамках расследования дела по поводу их возможной поездки в Сирию и контактов с террористами. После начала военного конфликта в Сирии и на фоне попыток вербовки со стороны группировок радикальных исламистов, поездки в эту страну автоматически привлекают к человеку внимание правоохранительных органов. В частности, многие исполнители терактов во Франции и других странах Европы совершали поездки в Сирию в период конфликта или поддерживали связь с представителями радикальных ячеек, связанных с террористами.

Последний по счету теракт был совершен 13 мая в Париже также выходцем из Чечни, 20-летним Хамзатом Азимовым. Вооруженный ножом, он убил в одном из центральных кварталов столицы одного человека и ранил еще пятерых. Об ответственности за этот теракт заявила группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

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