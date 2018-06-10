Самолет Трампа приземлился на Крите, откуда после дозаправки вылетит в Сингапур

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Самолет президента США Дональда Трампа в субботу приземлился на острове Крит (Греция) в районе залива Суда, откуда после дозаправки вылетит в Сингапур, где 12 июня пройдет саммит США - КНДР. Об этом сообщили корреспонденты пресс-пула Белого дома.

По их данным, борт номер один главы государства произвел посадку в 03:07 по московскому времени, примерно через восемь часов после вылета из канадской провинции Квебек. Перед этим, как отмечают корреспонденты пула, самолет пролетел над северной частью Атлантики, южным побережьем Ирландии, Кардиффом, Лондоном и Брюсселем, после чего направился на юг через Арденны, швейцарские Альпы и Доломиты, затем пролетел над Венецией, восточным побережьем Италии, западной частью Адриатического моря и сел на Крите. Ожидается, что дозаправка займет полтора часа. Как подчеркнули корреспонденты, им и должностным лицам на борту "крайне необходим сон".

Глава вашингтонской администрации раньше других лидеров Группы семи покинул саммит в канадском Ла Мальбе (провинция Квебек). Как подчеркнул глава Белого дома, "уже на первых минутах переговоров" с лидером КНДР станет ясно, приведут ли они к "желаемому результату" - денуклеаризации Корейского полуострова.

В субботу министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что Ким Чен Ын и Трамп прибудут 10 июня для проведения намеченной на 12 июня встречи. По его словам, "все приготовления к саммиту завершены, и обе стороны выразили удовлетворение" проделанной работой.

Историческая встреча лидеров КНДР и США пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.