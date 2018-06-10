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СМИ: Ким Чен Ын вылетел из Пхеньяна в Сингапур для участия в саммите с Трампом

Международная панорама
10 июня, 3:56 UTC+3

Сообщается, что глава КНДР покинул Пхеньян на самолете авиакомпании Air China

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СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын вылетел из Пхеньяна в Сингапур, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в воскресенье сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

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Ожидается, что в воскресенье Ким Чен Ын в Сингапуре встретится с премьер-министром города-госудурства Ли Сянь Луном.

По данным агентства, самолет авиакомпании Air China вылетел из Пхеньяна в 08:30 по местному времени (02:30 мск). Однако официального подтверждения того, что на борту действительно находится Ким Чен Ын, со стороны КНДР на данный момент не поступало.

Ким Чен Ын, заняв высший государственный пост в 2011 году, несколько раз посещал Китай. В апреле он стал первым лидером КНДР, побывавшим на территории Южной Кореи.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирована на 12 июня в местной гостинице Capella. Как сообщили ранее представители Белого дома, начало мероприятие ожидается в 09:00 по местному времени (04:00 мск).

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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