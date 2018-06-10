Саммит G7 завершился в Twitter

Саммит Группы семи завершился в субботу в Канаде на фоне внешнего единства, продемонстрированного лидерами этого неформального объединения экономически развитых стран мира. Восемь страниц текста итогового коммюнике на короткое время создали ощущение, что лидерам Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, несмотря на серьезные разногласия, все же удалось прийти к общему знаменателю по итогам двухдневной встречи. Однако продлилось это видимое единство совсем недолго - до первого твита президента США Дональда Трампа.

Итоговое коммюнике как главная интрига

Нынешняя встреча, местом проведения которой был выбран курорт Ла Мальбе в единственной франкоговорящей провинции Канады - Квебеке, стала, возможно, самым необычным с момента возникновения этого формата в 70-х годах прошлого столетия. Причиной стало то, что редко когда возникающие противоречия между его членами (а вернее сказать, между шестью странами с одной стороны и США - с другой) проявлялись столь остро, что сам факт принятия итогового коммюнике превратился в одну из основных интриг.

Нечто похожее было в последний раз лишь в 1982 году, когда США и европейские страны не могли договорится на "семерке" из-за решения Европы покупать сибирский газ в разгар холодной войны. Но те разногласия в течение многих лет были засекречены.

"Будет ли текст финального заявления, не будет ли его?" - этот вопрос с самого начала волновал всех, его задавали всем без исключения участникам встречи. Возмутителем спокойствия и привычного хода вещей стал Дональд Трамп. В прошлом году он объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, а уже в этом - из сделки по ядерной программе Ирана. Ни один из этих шагов не нашел поддержки у членов "семерки".

Дальше - больше. За неделю до начала саммита в Канаде Трамп ввел высокие тарифы на сталь и алюминий из стран ЕС и Канады. Брюссель и Оттава пообещали симметричный ответ, а эксперты отметили, что западные страны вплотную приблизились к черте, за которой до полномасштабных торговых войн рукой подать.

Уже перед самым вылетом в Квебек глава Белого дома заявил о том, что большинство членов G7 категорически не хотели обсуждать призыв вернуть Россию в неформальный клуб, восстановив ее членство, отозванное из-за событий вокруг Крыма в 2014 году. Его поддержал лишь новичок Группы семи - недавно назначенный премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры поспешили заявить, что такого развития ситуации они на данном этапе представить себе решительно не могут.

Саммит G7

Уже в Канаде заявления Дональда Трампа, как показалось, стали куда менее резкими. Более того, он хвалебно высказался о своих коллегах, а на итоговой пресс-конференции предложил создать зону беспошлинной торговли с G7.

В итоге президент США покинул в субботу саммит первым. Еще до обеда Трамп отправился, по его собственным словам, "с миссией мира" в Сингапур, где 12 июня его ждет историческая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Остальные лидеры Группы семи остались в Квебеке, чтобы за оставшиеся несколько часов все же попытаться согласовать текст итогового коммюнике. Как стало известно корреспонденту ТАСС, на это ушло немало времени, а заключительную пресс-конференцию премьер-министру Канады Джастину Трюдо пришлось даже начать на полчаса позже.

Реакция на коммюнике

Не удивительно в этой связи, что слова канадского премьера о том, что итоговое коммюнике одобрено всеми странами "семерки", были встречены радостными аплодисментами.

Сам текст напоминал тот, что лидеры приняли год назад в итальянской Таормине - признание разногласий по климату, увязка сохранения антироссийских санкций к выполнению РФ минских договоренностей, призывы к гендерному равенству.

Что лидеры Группы семи предпочли обойти стороной, так это вопрос столь болезненных для европейских и канадских экспортеров пошлин на сталь и алюминий. "Мы стремимся к сокращению тарифных барьеров, нетарифных барьеров и субсидий", - такими осторожными формулировками лидеры G7 обошли все острые углы.

Критика Трампа

Однако, с борта президентского Boeing по пути в Сингапур Трамп при помощи Twitter раскритиковал Джастина Трюдо, с которым еще совсем недавно обменивался рукопожатиями и шутил.

Заявления канадского премьера по поводу торговых разногласий с Соединенными Штатами и намерении твердо отстаивать позицию Оттавы он назвал ложными и непорядочными. "Я поручил представителям США не одобрять коммюнике", - заключил Трамп.

Эффективность формата под вопросом

Таким образом, концовка саммита G7 оказалась похожей на его начало, когда успех будущего мероприятия вызывал сомнения. Двухдневные переговоры, совместное фотографирование, улыбки и объятия лидеров Группы семи, судя по всему, так и не дали ответа на главный вопрос - насколько блестящее будущее у этого формата. В последние годы "семерка" подвергалась критике в мире, где лидеры всего семи государств решают проблемы планеты с двумя с половиной сотен стран.

При этом, если говорить, например, только об экономике, неясно, почему в это объединение не принимают Китай, который по паритету покупательной способности уже несколько лет назад обошел Соединенные Штаты. Если из этого объединения выйдут США, то о подобном формате можно будет окончательно забыть.

Конечно, выпад Трампа в Twitter вовсе не означает, что G7 нужно окончательно списывать со счетов. Но то, что встреча завершилась тем, с чего и началась, крайне показательно, тревожно для Группы семи и ставит знак вопроса над будущим этого неформального объединения.

Илья Дмитрячев, Даниил Студнев