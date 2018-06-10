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Кабмин ФРГ поддержал итоговое коммюнике саммита G7, несмотря на твиты Трампа

Международная панорама
10 июня, 8:32 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, июня. /ТАСС

Ранее президент США отдал своим представителям распоряжение не подписывать такое коммюнике

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© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ поддерживает итоговое коммюнике, одобренное лидерами стран G7 на саммите в Канаде, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им в Twitter. Об этом заявил в воскресенье представитель кабмина ФРГ по прибытии канцлера Ангелы Меркель в Берлин.

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"Германия продолжает поддерживать общее коммюнике", - приводит его слова агентство DPA.

Президент США заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, опубликовав соответствующую запись в своем Twitter. Он, в частности, указал, что принял такое решение, основываясь "на ложных заявлениях Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции [по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки"]".

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Темы
Саммит G7 в Канаде
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Трамп, Дональд Трюдо, Джастин Меркель, Ангела
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