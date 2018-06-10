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Ким Чен Ын встретился с премьером Сингапура

Международная панорама
10 июня, 13:38 дата обновления: 10 июня, 14:14 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 10, июня. /ТАСС

Лидер КНДР прибыл в страну в воскресенье утром

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Сингапур Ли Сянь Лун

Лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Сингапур Ли Сянь Лун

© EPA-EFE/WALLACE WOON

СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

 YouTube/ТАСС

Лидер КНДР поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом. 

Прямая трансляция начала их переговоров в государственной резиденции "Истана" велась на странице главы правительства в Facebook.

"Благодарю вас за ваши искренние усилия по организации этого исторического саммита", - сказал Ким Чен Ын.

"Прежде всего хотел выразить вам благодарность за визит в Сингапур", - ответил Ли Сянь Лун. "И еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы обратились к нам с просьбой организовать саммит", - отметил глава правительства.

По данным издания The Straits Times, личный переводчик Ким Чен Ына работает на встрече с Ли Сянь Луном. В частности, именно он переводил приветственное слово главы сингапурского правительства.

При этом, пишет газета, за спиной Ли Сянь Луна находится девушка-переводчик, которая только ведет стенограмму беседы.

Лидер КНДР прибыл в Сингапур для участия в саммите с США. Помимо бронированного Mercedes с флагами КНДР в составе его кортежа находится черный Maybach, который также полностью тонированный и передвигается без номеров.

Историческая встреча лидеров КНДР и США намечена на 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он не планирует подписывать во время этого саммита какие-либо документы.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Ли, Сянь Лун Трамп, Дональд
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