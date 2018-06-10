Бизнесмен Бэнкс уверяет, что не получал никакой помощи от РФ за агитацию в пользу Brexit

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Аррон Бэнкс, которого воскресная газета The Sunday Times обвинила в связях с Москвой, уверяет, что не получал никакой финансовой помощи от России за агитацию в пользу Brexit.
Об этом он заявил в воскресенье в интервью агентству Reuters.
"Нет, конечно же, нет. Если вы знаете, что я должен был [ее получить], то я все еще нахожусь в ожидании [банковского] чека. Это просто полная, абсолютная чушь", - сказал Бэнкс, сравнив утверждения в публикации еженедельника со знаменитой охотой на Салемских ведьм, обвиненных в колдовстве в США в XVII веке.
По мнению Бэнкса, причина появления подобной публикации состоит в том, что на фоне идущего в стране процесса сворачивания Brexit предпринимаются попытки дискредитировать каждого, кто был вовлечен в агитацию за выход Великобритании из ЕС.
Предприниматель также пообещал, что позднее на этой неделе предстанет перед британскими парламентариями и расскажет им о своих контактах с чиновниками других стран. "Это не были только русские, мы встречались с гражданами всевозможных стран, мы также информировали Госдепартамент в Вашингтоне и встречались с высокопоставленными представителями посольств в Лондоне", - пояснил Бэнкс. "Поэтому, если нас называют русскими шпионами, то мы также должны быть и американскими шпионами", - добавил он.
Предприниматель также сказал, что во всей своей жизни еще не сталкивался со столь искусственным образом сверстанной статьей, где сводились бы воедино факты, никак не связанные между собой.
В своем последнем выпуске The Sunday Times сообщила о том, что власти России неоднократно выходили на связь с Бэнксом, который финансировал кампанию Leave.EU, агитировавшую за Brexit. По утверждению еженедельного издания, у Бэнкса, который оказывал финансовую поддержку Brexit, состоялись" три встречи с российским послом в Великобритании" Александром Яковенко, что, по мнению издания, вновь поднимает вопрос о попытках Москвы повлиять на исход референдума 2016 года, по итогам которого Соединенное Королевство теперь выходит из Европейского союза.
Газета сообщила, что электронные письма Бэнкса и его напарника Энди Уигмора якобы выявляют наличие "широкой паутины связей между агитационной кампанией Leave.EU Бэнкса и российскими официальными лицами". По информации газеты, эта переписка свидетельствует о наличии неоднократных контактов бизнесмена с чиновниками с целью "обсуждения деловых возможностей и вопросов, представляющих взаимный интерес на протяжении кампании референдума и после нее".
По информации издания Бэнкс и Уигмор обедали с российским послом "всего лишь спустя три дня после того, как они и [евроскептик и бывший лидер партии Независимости Соединенного Королевства] Найджел Фараж навестили [будущего] президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке в ноябре 2016 года". По информации еженедельника, Бэнкс признался, что "передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам".
На состоявшейся в субботу пресс-конференции по завершении саммита G7 на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек премьер-министру Великобритани Терезе Мэй был задан вопрос, считает ли она, что британским службам безопасности надлежит расследовать откровения в упомянутой статье, на что глава правительства ответила: "Я еще не видела публикации в The Sunday Times, но думаю, что любые признания нуждаются в расследовании, и компетентные органы этим займутся".