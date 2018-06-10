Бизнесмен Бэнкс уверяет, что не получал никакой помощи от РФ за агитацию в пользу Brexit

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Аррон Бэнкс, которого воскресная газета The Sunday Times обвинила в связях с Москвой, уверяет, что не получал никакой финансовой помощи от России за агитацию в пользу Brexit.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью агентству Reuters.

"Нет, конечно же, нет. Если вы знаете, что я должен был [ее получить], то я все еще нахожусь в ожидании [банковского] чека. Это просто полная, абсолютная чушь", - сказал Бэнкс, сравнив утверждения в публикации еженедельника со знаменитой охотой на Салемских ведьм, обвиненных в колдовстве в США в XVII веке.

По мнению Бэнкса, причина появления подобной публикации состоит в том, что на фоне идущего в стране процесса сворачивания Brexit предпринимаются попытки дискредитировать каждого, кто был вовлечен в агитацию за выход Великобритании из ЕС.

Контакты с дипломатами разных стран и сотрудниками Госдепартамента

Предприниматель также пообещал, что позднее на этой неделе предстанет перед британскими парламентариями и расскажет им о своих контактах с чиновниками других стран. "Это не были только русские, мы встречались с гражданами всевозможных стран, мы также информировали Госдепартамент в Вашингтоне и встречались с высокопоставленными представителями посольств в Лондоне", - пояснил Бэнкс. "Поэтому, если нас называют русскими шпионами, то мы также должны быть и американскими шпионами", - добавил он.

Предприниматель также сказал, что во всей своей жизни еще не сталкивался со столь искусственным образом сверстанной статьей, где сводились бы воедино факты, никак не связанные между собой.

Утверждения газеты

В своем последнем выпуске The Sunday Times сообщила о том, что власти России неоднократно выходили на связь с Бэнксом, который финансировал кампанию Leave.EU, агитировавшую за Brexit. По утверждению еженедельного издания, у Бэнкса, который оказывал финансовую поддержку Brexit, состоялись" три встречи с российским послом в Великобритании" Александром Яковенко, что, по мнению издания, вновь поднимает вопрос о попытках Москвы повлиять на исход референдума 2016 года, по итогам которого Соединенное Королевство теперь выходит из Европейского союза.

Газета сообщила, что электронные письма Бэнкса и его напарника Энди Уигмора якобы выявляют наличие "широкой паутины связей между агитационной кампанией Leave.EU Бэнкса и российскими официальными лицами". По информации газеты, эта переписка свидетельствует о наличии неоднократных контактов бизнесмена с чиновниками с целью "обсуждения деловых возможностей и вопросов, представляющих взаимный интерес на протяжении кампании референдума и после нее".

По информации издания Бэнкс и Уигмор обедали с российским послом "всего лишь спустя три дня после того, как они и [евроскептик и бывший лидер партии Независимости Соединенного Королевства] Найджел Фараж навестили [будущего] президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке в ноябре 2016 года". По информации еженедельника, Бэнкс признался, что "передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам".

Реакция Терезы Мэй

На состоявшейся в субботу пресс-конференции по завершении саммита G7 на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек премьер-министру Великобритани Терезе Мэй был задан вопрос, считает ли она, что британским службам безопасности надлежит расследовать откровения в упомянутой статье, на что глава правительства ответила: "Я еще не видела публикации в The Sunday Times, но думаю, что любые признания нуждаются в расследовании, и компетентные органы этим займутся".