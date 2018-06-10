Советник Трампа считает, что президент никак не мог подписать коммюнике G7

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. У президента США Дональда Трампа не было другого выхода, кроме как не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи в сложившейся ситуации. Об этом заявил в воскресенье глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу CBS.

"У Трампа не было другого выхода, кроме как выйти из коммюнике", - отметил он, назвав в качестве причины высказывания канадского премьер-министра Джастина Трюдо. По версии Кадлоу, во время пресс-конференции по итогам саммита "семерки" он "начал оскорблять" США, когда Трамп уже летел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "По сути это была атака на президента", - считает советник главы государства. Он заявил, что премьер "затеял эту драку первым", "предав Трампа и предав всю G7", и должен был "сперва подумать", прежде чем выступать с такого рода высказываниями.

"Если вы нападете на нынешнего президента, он даст отпор", - подчеркнул Кадлоу, добавив, что до этого "на добросовестной основе" работал с Трюдо вместе над итоговым коммюнике G7. Советник Трампа также подверг критике премьера в связи с тем, что он не говорил лично президенту то, что решил высказать на публике в отсутствии американского лидера.

Он рассказал, что присутствовал на двусторонней встрече политиков в Канаде, которая была "очень успешной, дружеской, спокойной и взаимоуважительной". "И мы добились больших успехов в деле продвижения к соглашению между США и Канадой и, возможно, NAFTA (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли - прим. ТАСС). В целом [переговоры] были очень успешными", - сказал Кадлоу.

В субботу Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на его пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам хозяина Белого дома, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой".