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Советник Трампа жестко раскритиковал премьера Канады за его заявления после саммита G7

Международная панорама
10 июня, 20:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июня. /ТАСС

Питер Наварро назвал речь Трюдо худшим политическим просчетом канадского лидера в современной канадской истории

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, являющийся одним из советников президента США Дональда Трампа, в воскресенье раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его заявления по окончании саммита G7, назвав их политическим просчетом.

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В субботу Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

"Эта постановочная пресс-конференция была проявлением нечестности со стороны Джастина Трюдо", - утверждал Наварро, который выступал в эфире телекомпании Fox News. "Это был один из худших политических просчетов канадского лидера в современной канадской истории", - заявил советник президента, говоря о выступлении премьер-министра.

"Есть особое место в аду для каждого зарубежного лидера, который нечестно ведет дипломатию с президентом Дональдом Трампом и затем пытается нанести ему удар в спину, как только он уходит", - указал Наварро. Он назвал поступок Трюдо "слабым и нечестным", заявив, что такого мнения придерживается сам Трамп.

В канцелярии канадского премьера, между тем, отрицают все обвинения президента США в непорядочности заявлений Трюдо. По словам его пресс-секретаря Кэмерона Ахмада, премьер на пресс-конференции "не говорил ничего того, что им не было сказано ранее - ни публично, ни в личных беседах" с Трампом.

В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.

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Темы
Саммит G7 в Канаде
Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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