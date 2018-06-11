Посольство США уведомило МИД Кубы о новом случае недомогания у своего сотрудника

ТАСС, 11 июня. Посольство США на Кубе проинформировало МИД этой страны о новом случае неизвестного заболевания у своего сотрудника, симптомы которого аналогичны тем, что были вызваны ранее якобы имевшей место "акустической атакой" на персонал диппредставительства. Об этом в воскресенье сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте кубинского внешнеполитического ведомства.

"29 мая посольство США в Гаване уведомило министерство иностранных дел Кубы о том, что 27 мая сотрудница посольства почувствовала недомогание, похожее на результат "акустической атаки", - заявили в МИД. "Полное и срочное расследование, проведенное рядом с местом проживания [сотрудницы], не выявило никаких источников звука, который мог бы причинить вред здоровью. Как и в предыдущих случаях, кубинские власти и специалисты не имели доступа к сотруднику", - подчеркнули в ведомстве. В МИД Кубы также выразили готовность сотрудничать с американскими властями для "прояснения ситуации и оказания лучшей медицинской помощи пострадавшим лицам".

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента сообщило, что два сотрудника американского посольства проходят медицинское обследование из-за возникновения у них неизвестного заболевания. В тот же день Госдеп заявил, что похожий случай недомогания был зафиксирован у американского госслужащего в КНР.

Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года по август 2017 года пострадали 24 американских госслужащих. Они жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Как сообщила американская сторона, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также выявили у некоторых повреждение головного мозга.

В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах собственного расследования. По словам кубинских должностных лиц, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване акустическим атакам, обнаружено не было.