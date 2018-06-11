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Генеральный секретарь АСЕАН дал высокую оценку саммиту ШОС в Циндао

Международная панорама
11 июня, 7:01 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, июня. /ТАСС

Лим Джок Хой также обсудил с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым вопросы регионального взаимодействия

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ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой высоко оценил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшийся 9-10 июня в Циндао. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ШОС.

"Я впечатлен саммитом в Циндао. Очевидно, что организация активно развивается, появляются новые участники, открываются новые перспективы. Мы ценим приглашение и благодарны за возможность наблюдать за развитием сотрудничества в рамках ШОС", - сказал генсек АСЕАН в ходе рабочей встречи с генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым, которая прошла в пекинской штаб-квартире организации.

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Как отмечается в сообщении, стороны подробно обсудили важнейшие темы регионального взаимодействия, отметив близость взаимных позиций в отношении перспектив развития сотрудничества двух объединений.

"Принципы "шанхайского духа" способствуют успешному развитию многопланового сотрудничества, поддержанию конструктивного диалога", - заявил Лим Джок Хой.

По словам Алимова, руководство ШОС придает особое значение укреплению контактов с АСЕАН. "Очевидно, что дальнейшее расширение взаимодействия между АСЕАН и ШОС открывает новые возможности и перспективы для крупнейшего в мире региона, объединяющего страны с близкими традициями, общими духовными ценностями и единым стремлением к взаимовыгодному совместному развитию", - отметил генсек Шанхайской организации сотрудничества.

ШОС и АСЕАН развивают партнерские отношения с 2005 года, взаимодействуя друг с другом на основе Меморандума о взаимопонимании между секретариатами двух организаций. Встреча генсеков двух объединений - регулярный формат для поддержания диалога, обсуждения актуальных международных вопросов.

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