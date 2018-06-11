Белый дом назвал время встречи Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с глазу на глаз в Сингапуре начнется во вторник в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Об этом свидетельствует распространенный в понедельник распорядок дня американского лидера.

На встрече в расширенном составе, как ранее уточнил Белый дом, будут присутствовать от американской стороны госсекретарь Майкла Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. После нее лидеры двух государств в 11:00 по местному времени (06:00 мск) проведут рабочий обед.

Кроме того, Белый дом уточнил время проведения американским лидером пресс-конференции по итогам саммита. Она начнется в 16:00 по местному времени (11:00 мск). После этого мероприятия Трамп направится в аэропорт.

Первый в истории саммит США - КНДР пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.