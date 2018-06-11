Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом назвал время встречи Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз

Международная панорама
11 июня, 17:57 дата обновления: 11 июня, 18:28 UTC+3

Переговоры двух лидеров начнутся в 09:15 по местному времени (04:15 мск)

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с глазу на глаз в Сингапуре начнется во вторник в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Об этом свидетельствует распространенный в понедельник распорядок дня американского лидера.

На встрече в расширенном составе, как ранее уточнил Белый дом, будут присутствовать от американской стороны госсекретарь Майкла Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. После нее лидеры двух государств в 11:00 по местному времени (06:00 мск) проведут рабочий обед.

Кроме того, Белый дом уточнил время проведения американским лидером пресс-конференции по итогам саммита. Она начнется в 16:00 по местному времени (11:00 мск). После этого мероприятия Трамп направится в аэропорт.

Первый в истории саммит США - КНДР пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
5
В Минобороны РФ заявили, что боевики в Сирии при поддержке США готовят провокацию с хлором
6
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
7
Испания согласилась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости