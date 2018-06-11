Адвокат арестованных в Мьянме журналистов Reuters сообщил о применении к ним пыток

ТАСС, 11 июня. Двое журналистов информационного агентства Reuters, подозреваемые в Мьянме в разглашении государственной тайны, как утверждается, подвергались депривации сна во время следствия. Об этом, как сообщает Reuters в понедельник, рассказали их адвокаты на судебном заседании.

По их словам, корреспондентам не давали спать три дня подряд после того, как они были задержаны полицией 12 декабря прошлого года. Сотрудники правопорядка, как заявили юристы, спрашивали у журналистов, являются ли они шпионами, а также "заставляли их стоять на коленях" в течение трех часов во время допроса.

Журналисты были задержаны 12 декабря 2017 года без предъявления обвинений. По словам сотрудников Reuters, их подозревают в разглашении государственной тайны. Один из корреспондентов работает в агентстве с июня 2016 года, второй - с сентября 2017 года. Оба сотрудника освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.

5 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.