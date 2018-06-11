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Адвокат арестованных в Мьянме журналистов Reuters сообщил о применении к ним пыток

Международная панорама
11 июня, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Как утверждает защита, подозреваемые во время следствия подвергались депривации сна

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ТАСС, 11 июня. Двое журналистов информационного агентства Reuters, подозреваемые в Мьянме в разглашении государственной тайны, как утверждается, подвергались депривации сна во время следствия. Об этом, как сообщает Reuters в понедельник, рассказали их адвокаты на судебном заседании.

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По их словам, корреспондентам не давали спать три дня подряд после того, как они были задержаны полицией 12 декабря прошлого года. Сотрудники правопорядка, как заявили юристы, спрашивали у журналистов, являются ли они шпионами, а также "заставляли их стоять на коленях" в течение трех часов во время допроса.

Журналисты были задержаны 12 декабря 2017 года без предъявления обвинений. По словам сотрудников Reuters, их подозревают в разглашении государственной тайны. Один из корреспондентов работает в агентстве с июня 2016 года, второй - с сентября 2017 года. Оба сотрудника освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.

5 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

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