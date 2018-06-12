Ким Чен Ын заявил, что рассчитывает перенять опыт Сингапура

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ходе прогулки по Сингапуру он остался под впечатлением от высокого уровня развития страны и выразил надежду, что сможет перенять этот опыт. Об этом во вторник сообщило агентство ЦТАК.

"Верховный руководитель Ким Чен Ын заявил, что он много узнал об экономическом потенциале и развитии Сингапура в ходе его поездки и что у него будет отличное впечатление после его возвращения домой", - говорится в сообщении.

Также в ходе посещения смотровой площадки Sky Park, расположенной на крыше одного из самых популярных отелей Сингапура Marina Bay Sands, Ким Чен Ын осмотрел "захватывающий вид ночного города, отметив, насколько он чист и красив". "Ким Чен Ын заявил, что собирается учиться [у Сингапура]", - отмечает ЦТАК.

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Первый в истории саммит двух стран должен пройти во вторник в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.