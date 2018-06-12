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ООН: саммит США - КНДР может подтолкнуть процесс ядерного разоружения в мире

Международная панорама
12 июня, 2:27 UTC+3 ООН ООН 12, июня. /ТАСС

Переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоятся 12 июня

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ООН, 12 июня. /ТАСС/. Первый в истории саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может сдвинуть с мертвой точки процесс ядерного разоружения в мире. Об этом заявил в понедельник ТАСС председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, комментируя предстоящие переговоры в Сингапуре и отмечаемую 12 июня 50-ю годовщину принятия Договора о запрещении ядерного оружия (ДНЯО).

Лайчак приветствовал предстоящую встречу на высшем уровне, отметив стремление двух лидеров добиваться "прочного мира и стабильности на Корейском полуострове". Он призвал Трампа и Ким Чен Ына "воспользоваться этой возможностью и добиться прогресса в направлении поддающейся проверке денуклеаризации" полуострова.

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США и КНДР переходят от угроз к саммиту

"Что касается ядерного разоружения в глобальных масштабах, то саммит во вторник может оказать на него положительное воздействие. Хоть он сам по себе и не является решением, он потенциально может стать шагом в верном направлении", - отметил председатель Генассамблеи. По его словам, "Договор о нераспространении ядерного оружия должен оставаться сильным", так как является краеугольным камнем международной безопасности. "Он имеет центральное значение для поддержания условий, способствующих разоружению", - подчеркнул Лайчак.

Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят нормализацию отношений и обеспечение мира на Корейском полуострове.

В преддверии исторической встречи в Сингапуре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам в Нью-Йорке, что специализированные структуры всемирной организации готовы оказать поддержку процессу ядерного разоружения КНДР, в том числе взять на себя надзор за мирным использованием радиоактивных материалов, имеющихся в распоряжении Пхеньяна.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Лайчак, Мирослав Гутерриш, Антониу
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