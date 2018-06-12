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WSJ: США хотели бы добиться от КНДР отказа от ядерного оружия в течение двух лет

Международная панорама
12 июня, 2:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

Газета отмечает, что этот срок совпадает с выборами президента Штатов в 2020 году

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники администрации Трампа обсуждали возможности добиваться на переговорах в Сингапуре согласия Пхеньяна на отказ от ядерного оружия в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации.

Это - амбициозный график, который в случае реализации совпал бы по времени с попыткой Трампа добиться переизбрания на пост президента США, отметила газета, указав на то, что члены американской делегации учитывают реакцию в США на ход переговоров.

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В этой связи газета напомнила о результатах недавнего опроса, организованного в мае телекомпанией CNN, согласно которому 53% респондентов заявили, что одобряют то, как Трамп ведет дела с Пхеньяном. На вопрос о том, одобряют ли они решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном, 77% ответили утвердительно, в то время как в ходе исследования в марте такой ответ дали 62% опрошенных.

Первый в истории американо-северокорейский саммит начнется во вторник в 09:00 по сингапурскому времени (04:00 мск) в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын, как ожидается, будут обсуждать перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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