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Сестра Ким Чен Ына не присутствует на переговорах США - КНДР

Международная панорама
12 июня, 5:40 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

На встрече также отсутствует заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон - не участвует в переговорах с президентом США Дональдом Трампом в расширенном составе, которые начались во вторник на острове Сентоса, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра, где ведется трансляция исторического саммита.

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Ким Ё Чжон постоянно сопровождает своего брата и принимала участие в его недавней встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Вместе с тем известно, что она вошла в состав делегации КНДР, прибывшей в Сингапур. Так, она присутствовала на встрече Ким Чен Ына с премьер-министром страны, принимающей саммит, Ли Сянь Луном.

Отсутствует за столом переговоров и заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сыграла большую роль в подготовке к проведению саммита.

Расширенный состав переговоров между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном вышел сугубо мужской - единственной женщиной на встрече стала переводчица американского президента.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Ли, Сянь Лун Трамп, Дональд
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