Сестра Ким Чен Ына не присутствует на переговорах США - КНДР

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон - не участвует в переговорах с президентом США Дональдом Трампом в расширенном составе, которые начались во вторник на острове Сентоса, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра, где ведется трансляция исторического саммита.

Ким Ё Чжон постоянно сопровождает своего брата и принимала участие в его недавней встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Вместе с тем известно, что она вошла в состав делегации КНДР, прибывшей в Сингапур. Так, она присутствовала на встрече Ким Чен Ына с премьер-министром страны, принимающей саммит, Ли Сянь Луном.

Отсутствует за столом переговоров и заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сыграла большую роль в подготовке к проведению саммита.

Расширенный состав переговоров между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном вышел сугубо мужской - единственной женщиной на встрече стала переводчица американского президента.