Fox: время отлета Трампа из Сингапура может быть скорректировано

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Американские официальные лица не исключают, что время отбытия президента США Дональда Трампа из Сингапура, где он проводит встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, может быть скорректировано в зависимости от обстоятельств. Об этом сообщил в понедельник американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Между тем, как сказали чиновник из администрации [США] Fox News, помощники Ким Чен Ына проинформировали Белый дом, что северокорейская делегация планирует покинуть Сингапур во вторник днем, - отмечается в материале. - Из-за этого Трамп перенес запланированный отлет на 24 часа раньше, однако чиновник сказал Fox News, что официальная дата отбытия остается гибкой".

"Время завершения саммита не было установлено и, как говорилось в заявлении Белого дома, события развивались "быстрее, чем ожидалось", что отражено в графике", - приводятся в публикации слова официального представителя Белого дома Раджа Шаха.

Ранее в понедельник Белый дом заявил, что консультации между представителями США и КНДР продолжаются и идут быстрее, чем предполагалось прежде. В документе констатировалось, что Трамп уже во вторник проведет пресс-конференцию по итогам саммита, после чего сразу отбудет в Соединенные Штаты. До этого Госдепартамент информировал, что американский лидер и госсекретарь пробудут в Сингапуре три дня - с 10 по 13 июня.