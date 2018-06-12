СМИ: в КНДР пока не объявили о начале и ходе встречи Ким Чен Ына и Трампа

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. В КНДР пока не было объявлено о начале и ходе переговоров, которые лидер страны Ким Чен Ын проводит во вторник в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом передает информационное агентство Kyodo из Пхеньяна.

В то же время северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило во вторник, что Ким Чен Ын в понедельник осмотрел в Сингапуре различные объекты, отметил высокий уровень его развития и заявил, что "собирается учиться" у этой страны.

До этого ЦТАК также передал, что лидер КНДР прибыл в Сингапур для исторической встречи с президентом США с целью обсуждения путей построения новых отношений между двумя странами.

В настоящее время Ким Чен Ын и Дональд Трамп проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом. Ожидается, что эта встреча завершится в течение дня.