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СМИ: в КНДР пока не объявили о начале и ходе встречи Ким Чен Ына и Трампа

Международная панорама
12 июня, 7:34 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июня. /ТАСС

Агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР осмотрел в Сингапуре различные объекты и отметил высокий уровень его развития

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ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. В КНДР пока не было объявлено о начале и ходе переговоров, которые лидер страны Ким Чен Ын проводит во вторник в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом передает информационное агентство Kyodo из Пхеньяна.

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В то же время северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило во вторник, что Ким Чен Ын в понедельник осмотрел в Сингапуре различные объекты, отметил высокий уровень его развития и заявил, что "собирается учиться" у этой страны.

До этого ЦТАК также передал, что лидер КНДР прибыл в Сингапур для исторической встречи с президентом США с целью обсуждения путей построения новых отношений между двумя странами.

В настоящее время Ким Чен Ын и Дональд Трамп проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом. Ожидается, что эта встреча завершится в течение дня.

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