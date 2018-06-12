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Прокуратура не будет обжаловать пожизненный приговор за теракт в Стокгольме

Международная панорама
12 июня, 14:04 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 12, июня. /ТАСС

Ранее защита осужденного сообщила, что не будет оспаривать вердикт суда

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СТОКГОЛЬМ, 12 июня. /ТАСС/. Прокуратура не станет обжаловать решение Окружного суда Стокгольма, приговорившего 7 июня к пожизненному лишению свободы выходца из Узбекистана Рахмата Акилов за признанный терактом наезд на людей в центре шведской столицы. Об этом в интервью агентству ТТ во вторник заявил прокурор Ханс Ирман.

"Я пришел к выводу, что не буду как-либо обжаловать [приговор]. Теперь у меня была возможность более внимательно изучить решение, ознакомиться со всеми частями, и я могу сказать, что оно очень хорошо написано. Я придерживаюсь той же точки зрения, что и суд", - отметил Ирман.

В минувший понедельник защита Акилова также сообщила, что не будет оспаривать вердикт суда.

7 апреля 2017 года Акилов на угнанном грузовике проехал около 550 метров по пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате пять человек погибли, десять пострадали. Как заявил сам Акилов во время своего первого допроса на очередном слушании в суде, он хотел убивать шведов, чтобы поддержать террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Суд также постановил приговорить обвиняемого к пожизненному запрету на въезд на территорию Швеции. Пожизненное заключение в Швеции подразумевает, что по истечении 18 лет осужденный может просить суд ограничить срок.

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