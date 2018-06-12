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В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке

Международная панорама
12 июня, 17:51 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 12, июня. /ТАСС

По словам представителя республики, сообщение нацелено на принуждение Донецка обеспечить режим тишины без выполнения Киевом своих обязательств

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ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) считает заявления Киева о частичном разрушении дамбы Дзержинского фенольного завода в Торецке информационным вбросом, цель которого - не выполнять обязательства по отводу украинских подразделений в этом районе. Об этом заявил во вторник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

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Ранее во вторник украинское министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий сообщило о частичном разрушении дамбы завода. По информации ведомства, там хранится около 270 т химических отходов.

"Дамба фенольного завода с 2014 года находится в аварийном состоянии из-за боевых действий. Никаких новых разрушений с тех пор никто не фиксировал, их попросту нет, - приводит слова Якубова Донецкое агентство новостей (ДАН). - Информационный вброс о разрушении дамбы нацелен на принуждение Донецка обеспечить режим тишины без выполнения Киевом своих обязательств".

По его данным, 11 июня Киев запросил гарантии безопасности для проведения работ на дамбе шламонакопителя, при этом о разрушениях упомянуто не было. "Ни о какой срочности, экстренности и разрушении речь не шла. Обычные текущие работы, которые проводились неоднократно", - подчеркнул он.

В свою очередь в государственном комитете экологической политики при главе ДНР с беспокойством отнеслись к этой ситуации. "В каком состоянии находится дамба сегодня объективно оценить сложно. Поскольку, несмотря на многочисленные попытки, до сих пор не решен вопрос участия республиканских специалистов при поддержке международных организаций в проверках опасных промышленных объектов (в том числе и Дзержинского фенольного завода) на территории, временно подконтрольной Украине", - отмечается в сообщении, поступившем в ДАН.

Там напомнили, что со стороны Украины в регионе пятый год действует мораторий на осуществление проверок на предприятиях, в том числе входящих в Перечень объектов повышенной опасности. Это несет прямую угрозу экологии региона. В комитете отметили, что только совместные с ДНР инспекции помогут поставить мониторинг опасных объектов на постоянный контроль и избежать угроз здоровью и жизни людей.

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